"الوطني السوري للزلازل": تسجيل 3867 هزة ارتدادية منذ 6 فبراير الماضي

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أعلن المركز الوطني السوري للزلازل أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ السادس من فبراير الماضي وحتى اليوم الثالث من مارس الجاري بلغ 3 آلاف و867 هزة.

وأوضح المركز - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم/الجمعة/ - أنه تم تسجيل هذه الهزات ضمن المساحة المحددة بين خطي العرض 32 و39 درجة، وخطي الطول 33 و43 درجة.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل 1943 هزة شدتها من 2 إلى 3 درجات على مقياس ريختر، و1502 هزة شدتها من 3 إلى 4 درجات، و378 هزة شدتها من 4 إلى 5 درجات، و33 هزة شدتها من 5 إلى 6 درجات، و4 هزات شدتها أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر، إضافة إلى تسجيل الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، والزلزال الكبير الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، لافتاً إلى أن باقي الهزات سجلت أقل من 2 درجة على مقياس رختر.

وبين المركز أن مجموع الأحداث الزلزالية المسجلة خلال 36 يومًا من بداية العام 2023 وحتى حدوث الزلزال الكبير في الـ 6 من فبراير هو فقط 34 هزة ضعيفة، وصلت شدة أكبرها إلى 4.7 درجة.