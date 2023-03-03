ولفتت الجمعية، في تقرير لها، إلى إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصول طواقم الإسعاف التابعة للجمعية إلى مصاب بالرصاص الحي حالته خطيرة، أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، أمس الأربعاء، من خلال توجيه الأسلحة نحو الطواقم وتهديدهم.

وأكدت الجمعية أن "هذه الأفعال تشكّل خرقا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لعام 1949، والمنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشيرةً إلى أن القانون الإنساني الدولي يوجب ضمان حماية المستفيدين من الخدمات الطبية، ومعاملتهم في جميع الأحوال معاملة إنسانية لائقة، وتوفير الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، كما يحظر استعمال وسائل النقل الطبية في الأغراض العسكرية تحت أي ظرف كان.