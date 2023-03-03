النيابة تصرف غدا ملفات الإناث المتقديمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2022

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

أعلنت النيابة العامة عن موعد تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2022 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، خلال الفترة من 11 وحتى 21 مارس لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

وانتهت النيابة العامة، الخميس الموافق 2 مارس، من تلقى طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث"، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

كما حدد الإعلان صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارا من يوم 4 مارس وحتى 9 مارس الجارى، فيما تم تحديد الفترة من 22 وحتى 30 مارس التقديم بالملفات وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

واشترط الإعلان على أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

ونبهت النيابة العامة في إعلانها على الحضور بالكمامة ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيا على موقع النيابة العامة .

وعن الأوراق المطلوبة عند سحب الملف فتم تحديدها:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

2- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

وعقب سحب الملف يتم فتح الموقع الالكتروني الخاص بالنيابة العامة لمتابعة التقديم حتى أخر يوم لتقديم الملفات ‏https://ppo.gov.eg.

وعن البيانات المطلوبة على الموقع الالكتروني بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات تكتب علي الموقع الإلكتروني، حيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف خمس نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.