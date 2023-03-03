النوم غير المنتظم قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. دراسة تكشف

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن النوم غير المنتظم قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، وقال الباحثون إن أوقات النوم غير المتسقة، وانقطاع النوم يمكن أن يسبب أمراض القلب التاجية، بحسب موقع " foxnews".

وقالت الدراسة إنه إذا ذهبت إلى الفراش واستيقظت في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع - أو إذا تعطل نومك أثناء الليل - فقد تواجه خطرًا أكبر للإصابة بأمراض القلب.

نظرت الدراسة في 2032 من كبار السن، وقياس مدة نومهم وتوقيته.

لمدة سبعة أيام ، احتفظ المشاركون بمذكرات نوم وارتدوا ساعة يد خاصة تتبعت نوعية نومهم عن طريق قياس الحركات ومستويات الأكسجين.

أولئك الذين لديهم أنماط نوم غير منتظمة - بما في ذلك الاختلافات في أوقات ذهابهم للنوم وانقطاع نومهم طوال الليل- كانوا أكثر عرضة لإظهار علامات تصلب الشرايين.

تصلب الشرايين ، المعروف أيضًا باسم مرض الشريان التاجي، هو "سماكة أو تصلب الشرايين الناتج عن تراكم الترسبات في البطانة الداخلية للشريان".

قام الباحثون بتعديل العوامل الخارجية ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية السابقة ، وانقطاع النفس الانسدادي النومي واضطرابات النوم الأخرى.

وكتب مؤلفو الدراسة أن "عدم انتظام النوم ، وخاصة عدم انتظام مدة النوم ، كان مرتبطًا بعدة مقاييس لتصلب الشرايين تحت الإكلينيكي".قد يكون انتظام النوم هدفاً قابلاً للتعديل لتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

قاد الدراسة الدكتور كيلسي إم. فول من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت ، إلى جانب باحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد وكلية جونز هوبكنز للطب ومؤسسات أخرى.

يمكن أن تؤدي اضطرابات دورة النوم إلى زيادة الالتهاب وارتفاع ضغط الدم.ومن بين أولئك الذين اختلفت أنماط نومهم بمقدار ساعتين أو أكثر كل يوم ، وجدت الدراسة زيادة في مرض الشريان التاجي أظهرت هذه الدراسة أيضًا أن هناك زيادة في تراكم الترسبات في الأطراف."

هذا يعني بشكل أساسي أنه من المرجح أن يكون لديهم لويحات في أوعية القلب ، والتي تزود العضلات المستخدمة في ضخ الدم إلى باقي الجسم.

أظهرت هذه الدراسة أيضًا أن هناك زيادة في تراكم البلاك في الأطراف" - الذراعين والساقين - "وهو ما نسميه مرض الأوعية الدموية المحيطية".

اضطرابات دورة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الالتهاب وارتفاع ضغط الدم ، مما قد يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين.