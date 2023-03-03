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المركزى العراقى يحذر المواطنين من عمليات احتيال بإدعاء إرسال مساعدات لمنظمات إنسانية

الجمعة، 03 مارس 2023 11:00 ص
المركزى العراقى يحذر المواطنين من عمليات احتيال بإدعاء إرسال مساعدات لمنظمات إنسانية البنك المركزى العراقى
كتب محمد جمال

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حذر البنك المركزى العراقى، اليوم الخميس من عمليات احتيال بإدعاء إرسال مساعدات لمنظمات إنسانية، وقال البنك فى بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع) إنه "يحذر من حالات احتيال تنظّمها جهات غير معروفة تدّعى إرسال مساعدات من منظمات إنسانية".

وأضاف البيان، أن "تلك الجهات تطالب من تتصل بهم فتح حساب في البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف العراقية، مع دفع رسوم الحوالة لهذه المساعدات، ومن ثَمّ يتم إبلاغهم بأنّ الإجراءات تتطلب وقتاً من البنك المركزي العراقي، أو أنّ الحوالة محجوبة".
 
ودعا البنك "المواطنين إلى عدم التعامل مع مثل هذه الممارسات التى تعرضهم للنصب والاحتيال".

البنك المركزى العراقى

احتيال

منظمات انسانية

العراق



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