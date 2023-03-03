المرأة فى قلب الدولة.. مبادرات صحة المرأة شاهدة على تمكينها بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات للاهتمام بصحة المرأة خلال الفترة الماضية، والتى شهدتها محافظة المنيا لتكون دليلا على اهتمام الدولة بتمكين المرأة، من خلال إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدى للسيدات، من سن 18 إلى 35 عاما، كما يتم الفحص الذاتى لمن هن فوق سن الـ35 وفحص نحو 700 ألف سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة بالمنيا حتى يونيو 2021.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بشان تمكين المرأة الريفة فى محافظة المنيا فى 2021، كذلك إنشاء مركز دراسات المرأة والطفل بالمنيا الجديدة بتكلفة 9.5 ملايين جنيه، والذى يعد الأول من نوعه بالصعيد ويقام على مساحة 1500متر، ضمن مشروع النهوض بالمرأة ويهدف لخدمة الباحثين فى مجال دراسات المرأة والطفل وطلاب الدراسات العليا، إلى جانب حملة طرق الابواب بعنوان احميها من الختان والتى استهدفت 6.3 ألف سيدة.