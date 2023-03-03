اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 02:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 1770 سيارة كهربائية من 1 يوليو 2022 وحتى 31 يناير 2023

الجمعة، 03 مارس 2023 02:00 ص
المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 1770 سيارة كهربائية من 1 يوليو 2022 وحتى 31 يناير 2023 سيارات
كتبت : أمانى سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات عن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها من1-7-2021وحتى 31 يناير 2023
 
أورد التقرير أن عدد السيارات الكهربائية بلغت 1770 مركبه وإحتلت فولكس فاجن المرتبة الاولى فى السيارات الملاكى 
 
حيث احتلت المرتبه الأولى أى دى 4 أعداد سيارتها 104 سيارة و39 ترخيصا مؤقت وأى دى 4 اكس عدد سياراتها 91سيارة و32 ترخيصا مؤقتا ثم اى دى 4 كروس 70سيارة أما تسلا فقد بلغت  96 سيارة اما بى ام دبليو حققت اى 3 بعدد 42 سيارات  واكس3 اى 4وبورش تاكان اس 4 بعدد 15 سيارة وتايكن تربو 11 سيارة.
 
يذكر أن التقرير قد كشف عن وحدات المرور الاكثر ترخيصا خلال يناير 2023 ، حيث إحتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الاول – الاكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 573مركبه ثم وحدة مرور مدينه نصر 535 مركبه ثم وحدة مرور فيصل 531مركبه ثم وحدة مرور الحوامدية 515مركبه سيارة ثم وحدة 6 المنصورة 500 مركبه أما منفذ مرور ميناءالسلوم 8578  مركبه منفذ مرور ارفين 1123 مركبه ومنفذ مرور سفاجا 1060 مركبه .

وحدات المرور

السيارات الكهربائية

ترخيص السيارات

تأمين السيارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة