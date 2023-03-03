المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 1770 سيارة كهربائية من 1 يوليو 2022 وحتى 31 يناير 2023

كتبت : أمانى سمير

ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات عن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها من1-7-2021وحتى 31 يناير 2023

أورد التقرير أن عدد السيارات الكهربائية بلغت 1770 مركبه وإحتلت فولكس فاجن المرتبة الاولى فى السيارات الملاكى

حيث احتلت المرتبه الأولى أى دى 4 أعداد سيارتها 104 سيارة و39 ترخيصا مؤقت وأى دى 4 اكس عدد سياراتها 91سيارة و32 ترخيصا مؤقتا ثم اى دى 4 كروس 70سيارة أما تسلا فقد بلغت 96 سيارة اما بى ام دبليو حققت اى 3 بعدد 42 سيارات واكس3 اى 4وبورش تاكان اس 4 بعدد 15 سيارة وتايكن تربو 11 سيارة.

يذكر أن التقرير قد كشف عن وحدات المرور الاكثر ترخيصا خلال يناير 2023 ، حيث إحتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الاول – الاكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 573مركبه ثم وحدة مرور مدينه نصر 535 مركبه ثم وحدة مرور فيصل 531مركبه ثم وحدة مرور الحوامدية 515مركبه سيارة ثم وحدة 6 المنصورة 500 مركبه أما منفذ مرور ميناءالسلوم 8578 مركبه منفذ مرور ارفين 1123 مركبه ومنفذ مرور سفاجا 1060 مركبه .