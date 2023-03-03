المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ: تنفيذ برنامج الإرشاد الأسرى بقرى حياة كريمة

المجلس القومى للمرأة فرع كفرالشيخ ،سلسله من الندوات التوعوية حول برنامج الارشاد الاسري و التنشئة المتوازنه، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس،وتوجيهات أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة بالأمانة العامة، نفذها مكتب شكاوى المجلس، بقرى مركز مطوبس ( عزبة مصرى وقرية العرجان وقرية القشاشى)، بحضور 160 سيدة ورجل.

وحاضر فيها الدكتورة أمانى شاكر، مقررة الفرع، والدكتور أحمد عبدالعزيز/ من إدارة الفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف، والدكتورة هبة الكيلاني محامية مكتب الشكاوى فرع كفر الشيخ ومقدم مشورة أسرية.

وتناولت الندوات أهمية المشورة قبل الزواج، والزواج المبكر، وزواج الاطفال، واختيار شريك الحياه، وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه الأسرة ،وأهميه الكشف الطبى قبل الزواج، والتغذية السليمة للأم والطفل، وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعيه، ومراحل نمو الطفل وتطوره، والاعاقة والدمج، وجرى تعريف الحاضرين بدور مكتب الشكاوى بفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وما يقدمه من خدمات والخط الساخن 15115 وخدمات وحدة ( لم الشمل ) 19906.

أكدت الدكتور أماني شاكر مقرر فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ،أن الإرشاد الأسري يهدف إلى المساعدة على الفهم و التطور والنمو، الذي يساعد ينمي ويطور جميع العلاقات بين أفراد الأسرة، ويطور العلاقات الإيجابية بين الأسر وتحقيق الاستقرار وينمي الأفكار السليمة و تعليم أصول لتنشئة وتربية مناسبة أصول الأسرة، وحل المشاكل و الاضطرابات الأسرية وعلاجها، والاستقرار الأسري والتوافق النفسي والعاطفي بين الجميع، ويقوى الإرشاد الأسري العلاقة بين الزوجين ويساعدهم على التفاهم وحل المشاكل بأفضل الطرق.

وأضافت شاكر، ويهدف برنامج الإرشاد الأسري إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة دينيا واجتماعيا، وتعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا الخاصة بالمرأة، مؤكدة ان الحملات تعمل على التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا وأساليب الاختيار السليم للشريك، والتأكيد على أهميته في البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة، والتعرف على مفهوم الإعاقة وكيفية الدمج المجتمعي وأيضاً أساليب التربية الإيجابية.