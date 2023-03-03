المتهم بالاعتداء على شاب يكشف تفاصيل مشاجرة فى الدقى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بالاعتداء على شاب، والتسبب في إصابته بالدقي، عقب القبض عليه، أن مشادة كلامية نشبت بينهما، عقب اصطدام المتهم بطفل أثناء قيادته سيارته، وذكر أن المتهم اعتدى عليه بالضرب عقب المشادة بينهما، مما أسفر عن إصابته.

بسؤال مقدم البلاغ وجه اتهاما للشخص المضبوط بالاعتداء عليه بالاشتراك مع 3 أشخاص آخرين، مما أدى لإصابته بجروح برأسه، وتبادل الاتهام معه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (أحد المواطنين "مصاب بجروح قطعية بالرأس") بتضرره من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) ، لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء سيره بالسيارة قيادته حال تفاديه الاصطدام بأحد الأطفال بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهته أقر بقيام المبلغ بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته على إثر المشادة المشار إليها وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.