الكلية التكنولوجية الرسمية بالإسكندرية تكرم الكاتب الدكتور محمد ثروت

كتب حسام الشقويرى

كرمت الكلية التكنولوجية الرسمية بالإسكندرية الكاتب الدكتور محمد ثروت، بحضور أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافى وأحمد عيد مدير الكلية الفنية التكنولوجية، وذلك ضمن مبادرة معاهد فيها ثقافة بوزارة التعليم العالى، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور- وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وتحت إشراف د.على مرسى مدير الكلية التكنولوجية، ورعاية د. فاطمة حلمي مدير المعهد الفني للسياحة والفنادق، وإدارة ومشاركة أ. هبة عمران وكيل المعهد لشئون التدريب وخدمة المجتمع بالمعهد، ووإشراف ومشاركة أ. دعاء عبد القادر رئيس قسم رعاية الشباب بالمعهد، والحضور المتميز والمشاركة ايجابية للدكتورة داليا خيرى منسق

أنشطة طلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، أسامة محمد صلاح - مديرإدارة النشاط الثقافى.

ونظم المعهد الفنى للسياحة والفنادق ندوة بعنوان " كيفية كتابة السيرة الذاتية ومهارات الاتصال وفن التعامل"، وحاضر خلالاها الدكتور محمد ثروت مدير تحرير جريدة اليوم السابع .