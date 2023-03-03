الكشف المجانى على 1193 شخصا فى قافلة طبية بقرية بشتامى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بشتامي التابعة لمركز الشهداء، والتى استمرت على مدار يومين، بحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الصحية.

تأتى القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنفيذ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين.

واكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة ضمت باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، وأنف وأذن وحنجرة وأسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت شفيق أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1193 مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ148 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ123 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 32 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وأكدت شفيق أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.