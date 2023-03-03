اليوم السابع
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القبض على عاطل حول منزله إلى ورشة تصنيع أسلحة نارية فى الحوامدية

الجمعة، 03 مارس 2023 12:18 م
القبض على عاطل حول منزله إلى ورشة تصنيع أسلحة نارية فى الحوامدية ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الحوامدية، وضبط بحوزته 4 أسلحة خرطوش، وأدوات تستخدم في التصنيع، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، فتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية) لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وعثر بداخلها على (عدد 4 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


ورشة أسلحة

تصنيع الأسلحة

قسم الحوامدية

امن الجيزة



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