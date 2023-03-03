اليوم السابع
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الجمعة، 03 مارس 2023 02:47 م
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القبض على سائق أتوبيس عرض حياة المواطنين للخطر بدائرى المرج

الجمعة، 03 مارس 2023 02:41 م
القبض على سائق أتوبيس عرض حياة المواطنين للخطر بدائرى المرج حادث مرورى-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"متضمناً توقف أتوبيس بالحارة اليسارية السريعة أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المرج، وسماحه للركاب بالترجل منه دون إتخاذ التدابير اللازمة لأمنهم وسلامتهم مما تسبب فى تعرض إحدى السيارات لحادث مرورى وتلفيات.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الأتوبيس المُشار إليه وقائده (سائق ، مقيم بمحافظة القليوبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

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