العوضي رئيسا لمدينة الإبراهيمية بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، القرار رقم 1808 لسنه 2023 بتكليف محمد أحمد عطية العوضي من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة من العمل بوظيفته الحالية نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى قرار المحافظة رقم 1473 لسنه 2023 وعلى قرار وزارة التنمية المحلية رقم 132 لسنه 2023 ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.