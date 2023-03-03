العراق: وضع الخطط والبرامج الساعية إلى توفير فرص العمل للمرأة

أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وضع الخطط والبرامج الساعية إلى توفير فرص العمل للمرأة، مشيرًا إلى عمل الحكومة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023- 2030)، التي تضمنت محاور المشاركة والحماية والتمكين الاقتصادي، والمحاور الاجتماعية.

وقال السوداني - في كلمته خلال المهرجان الذي أقيم تحت شعار (سـيدات الأرض - كوني واثقة) بحضور عدد من الوزيرات وعضوات مجلس النواب والسفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، وفقًا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن رؤية الحكومة وفهمها لدور المرأة في المجتمع كان حاضرًا في منهاجها الوزاري، إنصافًا لها، واعترافًا بأن بناء المجتمع يبدأ منها وينتهي بها".

وأضاف: "لن نتراجع في الدفاع عن المرأة ضد كل أنواع العنف، وسندعم كل تشريع أو قانون أو مبادئ عامة تدافع عن المرأة مهما كان نوع التهديد لها ومصدره"، قائلاً : "سنعمل على تمكين المرأة وانطلاقتها حتى تأخذ دورها المركزي الذي يليق بها، في كل نواحي العمل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدورة البرلمانية الحالية شهدت وصول (97) امرأة إلى مقاعد البرلمان، وهو عدد غير مسبوق، تجاوزت به المرأة حصتها من الكوتا النسائية التي تبلغ (83) مقعدًا، ما يؤكد أن المرأة باتت مصدر ثقةٍ للناخب العراقي.

ووعد السوداني - في ختام كلمته - ببذل كل الجهود لإنصاف النساء اللاتي عانين من آثار الحرب على داعش، وتأهيلهن وإنصافهن، وإعادة الاعتبار لهن بالشكل الذي يجعلهن متمكنات وقادرات.