الصعايدة والرئيس.. عهد ووعد وعيش وملح.. غدا على صفحات اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الصعايدة والرئيس.. عهد ووعد وعيش وملح.. أهالى «المعصرة»: زيارة السيسى رفعت راسنا.. والطفل الذى استجاب الرئيس لطلبه: كان نفسى أطلب منه أن يجلس معانا على طول.. سياسيون: قرارات زيادة الأجور والمعاشات تدعم المواطن البسيط وتحسن دخله.

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