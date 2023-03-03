اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة العالمية: لن نتراجع عن خططنا لمعرفة منشأ فيروس كورونا

الجمعة، 03 مارس 2023 09:00 م
الصحة العالمية: لن نتراجع عن خططنا لمعرفة منشأ فيروس كورونا مدير الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس
أ ش أ

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أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خططها الرامية إلى معرفة منشأ فيروس كورونا.

وقال المسؤول الأممي - في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية، مساء الجمعة - : "لم تتخل منظمة الصحة العالمية عن خططها لمعرفة أصل جائحة (كوفيد-19)"، داعيًا البلدان التي تتوافر عندها أي معلومات حول أصل هذا الوباء إلى مشاركتها مع الآخرين.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في تعليقها على بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن الأصل المختبري المزعوم لفيروس كورونا، داعية إلى وضع حد للتلاعب السياسي بشأن أصل "كوفيد-19".

 


الصحة العالمية

منشأ فيروس كورونا

كورونا

فيروس كورونا



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