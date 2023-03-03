اليوم السابع
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الداخلية توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة بشوادر كلنا واحد.. فيديو

الجمعة، 03 مارس 2023 05:07 م
الداخلية توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة بشوادر كلنا واحد.. فيديو كلنا واحد، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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واصلت الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية مع زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالى (1074) فرع على مستوى الجمهورية ، وكذا عدد (36) معرض فرعى أمام السلاسل التجارية المشاركة ، بالإضافة إلى إقامة عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.
 

كلنا واحد

الداخلية

اخبار الحوادث

شادر كلنا واحد



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