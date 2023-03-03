الداخلية توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة بشوادر كلنا واحد.. فيديو

واصلت الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية مع زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالى (1074) فرع على مستوى الجمهورية ، وكذا عدد (36) معرض فرعى أمام السلاسل التجارية المشاركة ، بالإضافة إلى إقامة عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.
الداخلية توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة بشوادر كلنا واحد.. فيديوالجمعة، 03 مارس 2023 05:07 م
كلنا واحد، ارشيفية
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