الداخلية تضبط 13 بندقية فى حملة بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شن قطاع ا لأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتى قسمى شرطة (أول وثان أسيوط) ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية .

ونجحت الجهود في ضبط عدد (35) قطعة سلاح نارى .. أبرزها (7 بنادق آلية –6 بنادق خرطوش – 18 فرد محلى – 4 طبنحات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم " لعدد 14 منهم معلومات جنائية").

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (14) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (17 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (220) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.