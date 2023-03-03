اليوم السابع
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الداخلية تضبط 13 بندقية فى حملة بأسيوط

الجمعة، 03 مارس 2023 12:15 م
الداخلية تضبط 13 بندقية فى حملة بأسيوط حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط  حملة أمنية استهدفت دائرتى قسمى شرطة (أول وثان أسيوط) ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية .
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (35) قطعة سلاح نارى .. أبرزها (7 بنادق آلية –6 بنادق خرطوش – 18 فرد محلى – 4 طبنحات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم " لعدد 14 منهم معلومات جنائية").
 
وتمكنت الجهود من ضبط عدد (14) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (17 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (220) حكم قضائى متنوع.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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