الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه فى جنوب سيناء

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة (رأس سدر) بمديرية أمن جنوب سيناء .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن جنوب سيناء تم إستهدافهما وضبطهما.

ونجحت الجهود في ضبط ( عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر) حال إستقلاله سيارة بمحل مسكنه، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) .

ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر) حال إستقلاله سيارة بمحل مسكنه ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول)

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (910,000 ألف جنيه تقريباً.