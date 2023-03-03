الخارجية الأمريكية لا تتوقع أى اتصالات رسمية مع موسكو قريبا

وكالات

أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تتوقع أي اتصالات رسمية مع موسكو على المستوى العالي في الوقت القريب بعد لقاء قصير بين وزيري الخارجية سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن في الهند.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: "لا نتوقع في الوقت القريب أي اتصالات رسمية أخرى على المستوى العالي. طبعا نحن منفتحون على الحوار دائما، ونحن نثق بالحوار والدبلوماسية، وخاصة في أوقات التوتر وفي الحالة الراهنة للعلاقات بين بلدينا".

وتابع: "هناك قضايا مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وباقي العالم. ولكن لم تكن هناك أي اتفاقات أو إجماع خلال الاتصال القصير الأخير بشأن أي مناقشات مستقبلية. لكننا نعتزم اغتنام الفرصة دائما للحديث عن مصالحنا وأساليبنا".

وأشار برايس إلى أن الوزير الأمريكي تطرق خلال الحديث مع لافروف إلى خطة السلام للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مضيفا أنه لم يكن هناك أي حوار جوهري حول السلام في أوكرانيا، لأن واشنطن تتمسك بمبدأ "لا مناقشات حول أوكرانيا بدون أوكرانيا".

وأضاف برايس أن الحديث استمر نحو 8 دقائق فقط.

وردا على سؤال حول الطرف الذي بادر إلى هذا الحديث، قال برايس: "أعرف أن زملاءنا الروس يحاولون إثارة الضجة بهذا الشأن. ولكن من جانبنا، من المهم أن نشير إلى أن هذا كان اتصالا قصيرا، وليس لقاء ثنائيا كاملا".

وأضاف: "وفي سياق أوسع، نحن لن نعتذر عن الأعمال التي تصب في مصلحتنا".

وتجدر الإشارة إلى أن الخارجية الروسية ذكرت في وقت سابق أن الحديث بين الوزيرين على هامش اجتماع دول مجموعة العشرين في نيودلهي، جرى بمبادرة من أنتوني بلينكن.