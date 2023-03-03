اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الأوكراني: إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سو-34" في دونيتسك

الجمعة، 03 مارس 2023 05:53 م
الجيش الأوكراني: إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سو-34" في دونيتسك طائرة سو 34
أ ش أ

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، أنه قام بإسقاط مقاتلة روسية من طراز (سو-34) بالقرب في منطقة دونيتسك.

وذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية- في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أنه "مر وقت طويل منذ أن أسقطت المدافع المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية مثل هذا الهدف.. ففي حوالي الساعة 13:30 في 3 مارس 2023، دمرت المدافع المضادة للطائرات التابعة لفوج الصواريخ نيكوبول المضاد للطائرات التابع للقيادة الجوية مقاتلة روسية من طراز (سو- 34) بالقرب من يناكيفو، في دونيستك".

وبحسب معطيات القوة الجوية فإن أحد الطيارين " لقي مصرعه والآخر في سبيله للوفاة جراء إصابته الخطيرة ".

 


الجيش الأوكراني

إسقاط مقاتلة روسية

سو 34

دونيتسك



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