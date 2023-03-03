الانتهاء من إنشاء كوبرى معمل القزاز بكفر الدوار بتكلفة 164 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشهد أزهى عصورها من خلال نهضة حقيقية وطفرة تنموية في مختلف القطاعات لم تشهدها من قبل.

وأضافت أنه تم إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة والرائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

ومنها قطاع الطرق والكبارى التى تلقى اهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري بشكل يليق بالجمهورية الجديدة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه جارى وضع اللمسات النهائية بكوبرى معمل القزاز على الطريق الزراعى السريع بنطاق كفر الدوار، الذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بطول 625 م وعرض 24 م بتكلفة اجمالية 164 مليون جنيه.

مشيرا إلى أن المشروع الجديد مكون من اتجاهين بعدد 3 حارات بكل اتجاه بالإضافة إلى طريقى خدمه بجوار الكوبرى العلوى عرض 7م بـ حارتين بكل اتجاه حيث تم الإنتهاء من الأعمال اتجاه طريق الإسكندرية وجارى العمل باتجاة القاهرة وكذا العمل بحارات الخدمة ومن المقرر انهاء الأعمال به يونيو المقبل.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال ومتابعة أعمال التنفيذ أولاً بأول والوقوف على المعوقات التي تعترض الأعمال وتذليلها.

من الجدير بالذكر ان محافظة البحيرة تشهد تنفيذ 57 مشروع بقطاع الطرق بالبحيرة تم الانتهاء من تنفيذ 25 طريق وإقامة 4 كباري، وجارى العمل بتنفيذ 11 طريقا و16 كوبري، بالإضافة إلى المحور الرابط، والقطار السريع، ومحور المحمودية.