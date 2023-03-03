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"الأوقاف" تفتتح اليوم 32 مسجدا بالمحافظات منها 20 جديدا و12 صيانة

الجمعة، 03 مارس 2023 04:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 32 مسجدا بالمحافظات منها 20 جديدا و12 صيانة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف 32 مسجدًا اليوم الجمعة 3 / 3 / 2023م، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 745 مسجدًا، منها 593 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و152 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
1. عباد الرحمن – البقاشين- كفر شكر
2. الرضا – كفر أبو ذكري – بنها أول
3. السادات – كفر الحصافة – طوخ- قها
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
4. الإخلاص – قرية أحمد يونس – مغاغة 
5. النور – قرية كفر عبد الخالق - العدوة
6. السلام – زاوية حاتم – أبو قرقاص
7. الإيمان القبلي – السنبلاوين  - أبو قرقاص
 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
8. الإيمان – محطة 14 بجوار قرية سعد زغلول - النوبارية
9. الرحمن -  عزبة جاد – زرقون – مركز دمنهور
10. نجع بريشة – زاوية صقر – أبو المطامير
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
11. أبو عيطة – منشية عطيفة - سنورس
12. النور – الطاحون – خلف 
13. الرحمة – عزبة وافي - خلف
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
14. الرحمن – عزبة البرابرة – شبرا النخلة
15. الكبير – أبو راجح – قصاصين الأزهار – أولاد صقر
16. سعده حلاوة – غيتة - بلبيس
17. المحاميد – شبرا العنب – العزيزية – منيا القمح
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
18. المغربي -  عزبة المغربي - منوف
 
 
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
19. الروضة – بئر الحدادين – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
20. الروضة – العتمور مستجد -  المنشية 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
 
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
1. علام -  الكاشف - الزرقا
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
2. عثمان بن عفان – كفر حمزه - الخانكة
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
3. ناصر -  بندر قنا
4. التوبة – شارع المعبر – مدينة قنا
5. الشيخ عبد المريد – زليتم – نجع حمادي
6. الرحمن – نجع كيميل – مركز نجع حمادي
7. التقوى- الجبلاو- قنا
8. النور – نجع القاضي – أبو دياب شرق – مركز دشنا
 
 
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
9. الشيخ إبراهيم الصياد – قرية البيضا
10. الجلاء الغربي – الطود – كوم حمادة
 
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
11. آل جالس – نجع البرايدة  - دار السلام
12. أحمد فراج – نجع البرزية – الخيام – جنوب دار السلام. 
 

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