وتحت عنوان " السيسي يرفع دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه شهريا"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، أمس أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ عام 2016 وإنجازات الدولة في مجال البنية التحتية ساهم في احتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتوفير غطاء آمن للحماية الاجتماعية ولا تزال تواجه الأزمة من خلال تطوير الصناعة وسد الفجوة الاستيرادية وإنتاج الغذاء وجذب الاستثمارات.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد على «أننا تجاوزنا معا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات.. وقد تجاوزنا كل تحدٍ معا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح.. ولم تعيق إرادتنا تحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب مؤكدا أن في كل أزمة منحة وبعد كل أزمة مكتسبات.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لحزمة من الإجراءات وهي التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا.