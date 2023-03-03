"الأقصر" تطرح مزايدة لاستغلال 4 شوارع لانتظار المركبات بتأمين 20 ألف جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر، عن طرح مزايدة لاستغلال 4 شوارع لانتظار المركبات بتأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه، وذلك بجلسة يوم 22 مارس الجارى، حيث تباع كراسة المزايدة فى جزيرة العوامية، وذلك تنفيذً للقانون رقم 182 لسنة 2018م، ورقم القانون رقم 150 لسنة 2020 م، ولائحتهما التنفيذية مكملا للإعلان.

وفى هذا الصدد أكدت محافظة الأقصر، عن طرح المزايدة العلنية العامة لاستغلال وتشغيل عدد أربعة شوارع لانتظار المركبات داخل نطاق مدينة الأقصر، وذلك لمدة ثلاث سنوات بزيادة 10% سنوياً (الشركات فقط)، حيث يبلغ تأمين دخول المزاد 20000 جنيه، وثمن كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 340.90 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، بجلسة يوم الأربعاء الموافق 22 / 3 / 2023م.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وللاستعلام ت . ف / 0952281578 ــ 01098101081، حيث تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات، وذلك تنفيذً للقانون رقم 182 لسنة 2018م، ورقم القانون رقم 150 لسنة 2020 م، ولائحتهما التنفيذية مكملا للإعلان.

فيما أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم المحافظ، عن طرح فعاليات المزايدة العلنية العامة لاستغلال العبارتين الأقصر 1 والأقصر 2 لمدة ثلاث سنوات، وذلك بجلسة الثلاثاء 21 مارس الجارى، حيث يبلغ تأمين دخول المزاد 500 ألف جنيه، ويبلغ ثمن كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 796.90 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتم تحديد جلسة الثلاثاء الموافق 21/3/2023 م، حيث تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية ت ف / 0952281578 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات، حيث يمكن الاطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات ، والقانون 182 لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية مكملان لهذا للإعلان.