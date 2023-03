اكتشاف مرض نادر ينتشر عن طريق القطط فى بريطانيا

كتب إيهاب محمد

كشف موقع ديلى ميل عن اكتشاف مرض مؤلم يصيب الجلد وينتشر عن طريق القطط في بريطانيا لأول مرة على الإطلاق، حيث لم تشاهد العدوى النادرة خارج أمريكا الجنوبية، التي هي موطن العدوى الرئيسية.

أصيب ثلاثة بريطانيين بالمرض، وأصيبوا بجروح وتقرحات في أيديهم ومعصمهم وأذرعهم، يزعم رؤساء الصحة الحكوميون أنهم أصيبوا جميعًا بالعدوى الفطرية من نفس القطة، والتي تم إنقاذها من البرازيل - حيث ينتشر المرض.



عدوى القطط



تقرير ديلى ميل

ثبتت إصابة الثلاثة جميعًا بمرض الشعيرات البوغية البرازيلينسيس، وهو نوع واحد فقط من الفطريات، تم خدش أم وابنة وطبيب بيطري ، لم يتم التعرف على أي منهم ، من قبل نفس القطة.

على الرغم من الجروح والمعاناة التي دفعتهم إلى طلب العلاج الطبي، فقد تعافى الثلاثة تمامًا، تبدأ الأعراض بآفات أو جروح بالقرب من جزء الجسم المعرض للفطر.

أثر العدوى على الصحة العامة



يمكن أن تؤثر العدوى، التي عادة ما تكون خفيفة على العينين والرئتين والعظام والمفاصل، في حالات نادرة، يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي المركزى.

تم إيلاء اهتمام متزايد للعدوى الفطرية بسبب عرض HBO الشهير "The Last of Us" ، والذي يرى الأشخاص المصابين يتحولون إلى زومبي.

تقول منظمة الصحة العالمية إن العدوى الفطرية أصبحت "تهديدًا رئيسيًا" للصحة العامة حيث أن تغير المناخ يجعل البيئات أكثر ملاءمة لها، كانت الأم البالغة من العمر 63 عامًا، من جنوب شرق البرازيل ، والتي كانت تعيش في المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات، واحدة من الحالات المسجلة.

لم تكن قد سافرت إلى البرازيل في ذلك الوقت.

زارت طبيبها العام بعد أن أصيبت بجروح في يدها لمدة ثلاثة أسابيع، وتضخم في الغدد الليمفاوية، بعد خدش أصيبت به أثناء إطعام قطتها.

وانتقلت ابنتها البالغة من العمر 30 عامًا، المصابة أيضًا ، إلى المملكة المتحدة في نفس الوقت مع والدتها ولم تسافر أيضًا منذ ذلك الحين.