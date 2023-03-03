اليوم السابع
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افتتاح 5 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه

الجمعة، 03 مارس 2023 03:15 م
افتتاح 5 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه الشيخ محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الشيخ محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. 
 
وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.    
 
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز "دمنهور - كوم حمادة - أبو المطامير - النوبارية" بتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المساجد الجديدة التى تم افتتاحها هى:- 
 
- مسجد الإيمان محطة 14 - قرية سعد زغلول النوبارية -  على مساحة 90 م وبتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.
 
- مسجد الرحمن - زرقون -  دمنهور على مساحة 235 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.
 
- مسجد بريشة - زاوية صقر - أبو المطامير على مساحة 300 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.
 
- مسجد الشيخ إبراهيم الصياد - قرية البيضا - دمنهور على مساحة 77 م وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.
 
- مسجد الجلاء الغربي - الطود - كوم حمادة على مساحة 200 م وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه .

 


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