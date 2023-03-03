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اعرف آخر موعد لتلقى النيابة الإدارية طلبات تعيين وظيفة معاون نيابة دفعة 2022

الجمعة، 03 مارس 2023 02:30 ص
اعرف آخر موعد لتلقى النيابة الإدارية طلبات تعيين وظيفة معاون نيابة دفعة 2022 النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تواصل النيابة الإدارية استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية، وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، حتى 5 من شهر مارس الحالى، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.
 
وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا. ويتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.
 
ويشترط لسحب ملف التعيين التالى:
- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني، 5 نسخ.
- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكترونى.
ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني، واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

النيابة الإدارية

وظائف شاغره

مندوب مساعد

اليوم السابع بلس



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