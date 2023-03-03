إنشاء وتطوير 6 صوامع بالمنيا بتكلفة 430 مليون جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد قطاع التموين فى محافظة المنيا تطورا كبير فى الفترة الماضية، لزيادة عدد المنافذ السلعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك من خلال قيام الدولة بإنشاء 3 صوامع هى الشيخ فضل بنى مزار - البهنسا، بقدرة استيعابية تقدر بنحو 180 ألف طن بتكلفة تقدر بـ421.7 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.

وصومعة المنيا الجديدة، نفرتيتى، ملوى، بتكلفة 7.9 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء عدد من مشروعات جمعيتى، والذى وصل إلى 234 منفذا بإجمالى 702 ألف مستفيد من هذه الخدمة، بالإضافة إلى إنشاء 17 مركزا للخدمات التموينية بالمحافظة وإنشاء شونة الطيبة لتخزين الغلال بسمالوط وتبلغ السعة التخزينية لها 1920 طنا، وإنشاء فرع إقليمى لجهاز حماية المستهلك عام 2015 بتكلفة بلغت نحو500 ألف جنيه، إلى جانب صومعة العدوة بسعة 5000 طن.

ويجرى إنشاء 3 صوامع أخرى هى صومعة المنيا المركزية وأبو قرقاص وابشادات بملوى، كما تمت إضافة 1.3 ألف مخبز بلدى و200 ألف بطاقة تموينية تمت إضافتها حتى 2021.