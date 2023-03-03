اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

الجمعة، 03 مارس 2023 08:10 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي سياحية مع ميكروباص بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى سياحية مع أخرى ميكروباص على طريق نقادة، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم سيدة ألمانية.
 
وتبين إصابة ساندرا شمت،40 عامًا، وحليفي دميان عبدالملاك، 40 عامًا، من فرشوط قنا، وأمجد سمير عبدالملاك، 33 عامًا، من سوهاج، وفتحي وديع واصف، 55 عامًا، وموسى الضبع، 60 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات، أمين بطرس، 62 عامًا، وانعام عنتر محروس، 45 عامًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نقادة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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