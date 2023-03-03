إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

وتبين إصابة ساندرا شمت،40 عامًا، وحليفي دميان عبدالملاك، 40 عامًا، من فرشوط قنا، وأمجد سمير عبدالملاك، 33 عامًا، من سوهاج، وفتحي وديع واصف، 55 عامًا، وموسى الضبع، 60 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات، أمين بطرس، 62 عامًا، وانعام عنتر محروس، 45 عامًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نقادة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.