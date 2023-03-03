إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادثى تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادثى تصادم بمركزى النوبارية ووادى النطرون بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور، وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.