اليوم السابع
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الجمعة، 03 مارس 2023 07:36 م
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إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادثى تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

الجمعة، 03 مارس 2023 05:58 م
إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادثى تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادثى تصادم  بمركزى النوبارية ووادى النطرون بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

 

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور، وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون. 

 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
 
وفى النوبارية، أصيب شخصين بكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بدائرة المركز  وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإجراء الفحوص اللازمة.

 


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