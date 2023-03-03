إصابة عامل بتسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال بطما شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عاملا يقيم بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج مصابا بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، وذلك إثر تناوله قرص لحفظ الغلال بالمنزل بدائرة المركز.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بحالة تسمم عقب تناوله قرص لحفظ الغلال وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى محولا من مستشفى طما المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو محمد م م 23 سنة عامل بأجر إلى المستشفي المركزي بطما ويقيم دائرة مركز طما مصاباً " حالة إعياء " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال والدته أمال أ ع 56 سنة ربة منزل، وشقيقه محمود م م 27 سنة عامل بأجر ويقيمان دائرة المركز بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.