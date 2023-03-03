إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارتين وانقلابهما فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين وانقلابهما بالقرب من مدينة المستقبل على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز ابوصوير وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين وانقلابهما نتيجة الحادث على طريق الإسماعيلية القاهرة بالقرب من مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة كلا من حمادة اسماعيل محمود ٤٨سنه مقيم المنايف دائرة مركز ابوصوير وأصيب اشتباه كسر بالضلوع وصعوبة بالتنفس اشتباه كسر الفقرات الظهر واسماعيل محمود اسماعيل ٢١سنه مقيم السماكين دائرة مركز ابوصوير ومصاب اشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم .

تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.



