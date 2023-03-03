إخلاء سبيل أيتن عامر وطليقها بعد تبادل اتهامات بالاعتداء فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

قررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل الفنانة أيتن عامر، كما قررت إخلاء سبيل طليقها بعد تبادل الاتهامات بالاعتداء، داخل كمباوند بمدينة الشيخ زايد.

ووجهت الفنانة اتهاما لطليقها بالاعتداء عليها، ومحاولة اصطحاب طفليهما اللذان يقيمان بصحبتها بالقوة داخل سيارته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة أيتن عامر، اتهمت فيه طليقها محمد أحمد سعيد عز العرب، بالاعتداء عليها، وذكرت أنه حضر لمسكنها داخل كمباوند بالشيخ زايد، واعتدى عليها ووالدتها، وحاول اصطحاب طفليهما بالقوة داخل سيارته، إلا أن أفراد الأمن الخاص بالكمباوند استوقفوه، وتم إبلاغ قسم الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة التي قررت إخلاء سبيلهما.