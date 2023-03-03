إحالة واقعة منشور رئيس قسم "هندسة المنوفية" بمنع الطلاب من المرور أمام مكتبه للتحقيق

وأكد رئيس جامعة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه تم إحالة الواقعة إلى التحقيق لمعرفة حقيقة واقعة وضع المنشور على باب رئيس قسم الهندسة القوى الميكانيكية بكل شفافية، وسوف يتم الإعلان عقب الانتهاء من التحقيقات .

وكان الدكتور إسماعيل صقر، رئيس قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنوفية، أنه تم إزالة اللافتة تمام من على باب القسم نهائيا، مشيرا إلى أن الغرض من تلك اللافتة ليس كما ظن البعض بغلق مكتبى وعدم التعامل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإنما الهدف منه عدم المزاح من الطلاب وتنظيم حركة مرور الطلاب وعدم ارتفاع الصوت عقب المرور من أمام مكتب أثناء إجتماع القسم لأن الجامعة مكانا للعلم.

ويشير رئيس قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنوفية، إلى أن مكتبه مفتوح للجميع والطلاب قبل أعضاء هيئة التدريس، لأن مهمتنا كا أساتذة جامعات العمل على وصول المعلومة إلى الطلاب والتعامل الجيد مع الطلاب