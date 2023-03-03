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إجلاء 170 شخصا على الأقل بسبب حريق ضخم بناطحة سحاب فى هونج كونج.. فيديو

الجمعة، 03 مارس 2023 08:58 ص
إجلاء 170 شخصا على الأقل بسبب حريق ضخم بناطحة سحاب فى هونج كونج.. فيديو الحريق
كتب محمد جمال

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شب حريق ضخم فى موقع بناء ناطحة سحاب فى هونج كونج، ما استدعى تعبئة مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء وإجلاء نحو 170 شخصا من المنطقة.
 
وكافحت فرق الإطفاء الحريق الذى اندلع أمس الخميس فى مشروع لإعادة التطوير في منطقة تسيم شا تسوي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وكان من الممكن رؤية ألسنة اللهب من على الجانب الآخر لميناء فيكتوريا، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقال كيونج ساى-مينج، نائب رئيس الإطفاء فى هونج كونج، إن 250 من رجال الإطفاء والمنقذين كافحوا الحريق طوال الليل حتى تمكنوا من إخماده فى حوالى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى (00:00 بتوقيت جرينتش).
 
وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب نشوبه، فيما لم يتم تسجيل أى إصابات فى صفوف المواطنين.
 
والمبنى عبارة عن مشروع من 42 طابقا من تنفيذ "إمباير جروب"، ليضم نادى البحارة في المدينة وفندقا، وذلك وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

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