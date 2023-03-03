وقالت هيئة الأركان في بيان، إن سلاح الجو الأوكراني شن 13 غارة على مناطق حشد للقوات الروسية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من صد 85 هجوما للقوات الروسية، خلال اليوم الماضي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 31 غارة جوية وثلاث ضربات صاروخية، على وجه الخصوص، على البنية التحتية المدنية في مناطق دونيتسك وزابورجيا وخيرسون.



وأوضحت أن الهجمات أسفرت عن إصابة مدنيين وتضرر مباني مدنية، مضيفة أنه تم تسجيل 88 هجوما باستخدام منظومات صواريخ متعددة الإطلاق.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.