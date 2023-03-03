"أوقاف أسوان" تفتتح مسجد الروضة بقرية العتمور ووصول المساجد الجديدة لـ119.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

افتتح الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، يرافقه شوقى مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، اليوم الجمعة، مسجد الروضة بقرية العتمور والتابع لإدارة المنشية بكوم أمبو، وذلك بتكلفة مليون و800 ألف جنيه تقريبا.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ حنفى محمود حنفى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بعنوان: "الاستجابة لله ورسوله"، بحضور رئيس مجلس مدينة ومركز كوم أمبو نائبا عن محافظ أسوان، والقيادات الطبيعية والتنفيذية والدينية بجانب عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظه أسوان.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، إن افتتاح مسجد الروضة الذى يقع على مساحة 390 مترا تقريبا، ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف للمساجد الجديدة على مستوى المحافظات بهدف التوسع وإعمار بيوت الله.

وأشار الشيخ حنفى محمود دياب، إلى أن عدد المساجد التى تم افتتاحها على مستوى محافظة أسوان وصل إلى 119 مسجدا، ضمن خطة الإحلال والتجديد وإنشاء المساجد الجديدة، موضحاً أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة فى ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.