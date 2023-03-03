أكاديميون بسيناء: انطلاق مشروعات سيناء خطوة نحو التنمية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد عددا من الأكاديميين من أساتذة جامعة العريش، أن إنطلاق مشروعات سيناء خطوة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر كلها، وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر، الأستاذ بجامعة العريش، "شكر لرئيسي على دعمكم الدائم"، وتابع أن سيناء تستحق أن يكون لها قائد الإنسانية والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصناعية في سيناء أرض الأبطال أرض الشهداء سيكون لها أثر سيكون المستفيد منها أبناء مصر المقيمين في سيناء وستكون خطوة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر كلها لأن سيناء بها موارد طبيعية لم تستثمر بعد والموقع الجغرافي لسيناء موقع استراتيجي يتوسط العالم ومن أهم المشروعات التي تحتاجها سيناء مشروع الصناعات العطرية والدوائية والرخام والزجاج وتجفيف الخضروات والصناعات السمكية وزيوت الطعام والدواء والمنتجعات البيئية ومشروعات السياحة الدينية والبنية التحتية من الطرق والأنفاق والكهرباء ومحطات تحلية مياه البحر وميناء العريش ومطار العريش الدولي كلها نقطة الانطلاق نحو التنمية المستدامة لسيناء.

وقال الدكتور مصطفى المالح، الاستاذ بجامعة العريش، رئيس جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن معارك التعمير قادمة وسيكون فيها النصر بنتائج على الأرض لمشروعات عملاقة نشاهد الآن بداية انطلاقتها.

وتابع الدكتور رائد عبدالناصر، الاستاذ بجامعة العريش، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش، أنه بعد ما المعاناة التي عشناها بسبب الإرهاب الأسود وتركت ذكري حزينه في معظم البيوت السيناوية، لم يكن هنا احد كان يتوقع أن الحال يتغير في لحظة ووعود التنمية التى كنا نسمع عنها من سنوات تتحقق ، مضيفا:"كنا كلنا فخر ونحن سمع الرئيس الذى نعرف عنه الجديه والصدق في الوعود وعندما يقول أن سيناء قادم لها خير كثير".

وتابع : مايؤكد كلام الرئيس المشروعات التى نشاهد تنفيذها بالفعل من مدن جديدة وجامعات، وانشاء مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام وشبكة الطرق العملاقة والبنية التحتية، ومحطة الكهرباء والمحولات ومحطات التحلية الجاري إنشاءها، واهتمام غير عادي بتأهيل الشباب ومشاركتهم في صنع واتخاذ القرار.

وقال الدكتور خالد زايد"من أبناء مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، أن الرئيس أطلق عجلة التنمية، ولن تعود إلى الوراء وأن التنمية من الشرق إلى الغرب وليس من الغرب إلى الشرق، وأن القوات المسلحة كانت تقاتل الإرهاب وتبني سيناء، يد تبني ويد تحمل السلاح.



الدكتور خالد زايد



الدكتور رائد عبدالناصر



الدكتور عبدالكريم الشاعر



الدكتور مصطفى المالح



