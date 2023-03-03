أطعمة لا تساعدك فى الرجيم.. تكسبك المزيد من الوزن

كتبت إيناس البنا

هل ترغب في فقدان الوزن ولكن تفرط في تناول الطعام غير الصحي، نادرًا ما يدرك الناس أن هذه الرغبة الشديدة غالبًا ما يتم إلقاء اللوم عليها على الطعام نفسه.

وفقا لموقع " timesnownews"، هناك بعض الأطعمة التي تحفز منطقة تحت المهاد فى الدماغ، في حين أن الانغماس في هذه الوجبات فى بعض الأحيان ليس بهذا السوء ، فقد لا يكون بالضرورة من الصواب الاستمتاع بوجبة دسمة أو وجبات غير صحية كل يوم.

تابع القراءة لمعرفة أسوأ الأطعمة التي تسبب ذلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

المكرونة البيضاء:



الكربوهيدرات مثل الدقيق المكرر والخبز والمعكرونة يتحلل في الدم بسهولة لرفع مستويات الجلوكوز وبالتالي تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين لتحسين امتصاصه، نتيجة لذلك ، ينتهي الأمر باكتساب الوزن على المدى الطويل.

الحلوى:



الشوكولاتة والحلويات وغيرها من أشكال وأنواع الحلوى ليست أقل من كارثة صحية، قد يشعر المرء أنها تحتوي على السكر وهذا كل شيء - ولكن في الحقيقة فهي محملة بالمواد الحافظة وشراب الفركتوز وشراب الذرة الذي يمنع الجسم من إنتاج مستويات كافية من هرمون اللبتين - وهو هرمون يثبط الشهية ويعزز استخدام الطاقة في الجسم.

البطاطس المقلية:



تعد البطاطس المقلية والزيت والملح من أكثر الجوانب شيوعًا التي لا يستطيع الناس الحصول على ما يكفي منها أبدًا ، وهي عبارة عن البطاطس والزيت والملح - وكل شيء زائد، تؤدي هذه الأطعمة إلى أسوأ حالات الرغبة الشديدة ، وقد ينتهي بك الأمر إلى إنهاء علبة كاملة من البطاطس المقلية دون الشعور بالشبع.

رقائق البطاطس والمقرمشات:



رقائق البطاطس والمقرمشات المصنوعة من البطاطس والجبن ومسحوق الثوم ومسحوق البصل أمر لا يكاد المرء يكفيه، لكن هذه الأطعمة تسبب الإدمان ، والإحساس الممتع بالنكهات الحارة والفريدة من نوعها يؤدي إلى إطلاق قصير المدى للإندورفين في الجسم، ونتيجة لذلك ، يريد المرء المزيد.

الآيس كريم:



الآيس كريم مليء بالدهون والسكر والسعرات الحرارية التي من المعروف أنها تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لدى الفئران التي تعاني من السمنة المفرطة ، والبشر أيضًا.