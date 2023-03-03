أشرف زكى نقيبا.. نتائج انتخابات "المهن التمثيلية" (إنفوجراف)

فاز الدكتور أشرف زكي بمقعد نقيب المهن التمثيلية في الانتخابات، والتي أقيمت داخل نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، والتي شارك فيها عدد كبير من الفنانين للادلاء بأصواتهم خلالها، بعدد أصوات 916 صوتا.

نتائج انتخابات نقابة المهن التمثيلية

أعلنت اللجنة الانتخابية عن المرشحين الفائزين بمقعد عضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية بتجديدها النصفي، حيث فاز كل من: أحمد بدير، وأشرف طلبة، وإيهاب فهمي، وعفاف رشاد، ونهال عنبر وعلي كمالو.

وكانت انتخابات التجديد النصفى الماضية أقيمت فى شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس ادارة النقابة حيث حصد وقتها منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.