أزمة تكلفة المعيشة تدفع الأشخاص بين 50 و64 عاما فى بريطانيا للعودة للعمل

كتبت نهال أبو السعود

قال معهد الدراسات المالية فى المملكة المتحدة إن أزمة تكاليف المعيشة كانت السبب وراء دفع الأشخاص فى الخمسينيات والستينيات من العمر خاصة بين 50 و 64 لإعادة التفكير في قرارهم بالتقاعد المبكر بعد أن أصبحوا أكثر فقرًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.

لكن مركز الأبحاث قال إنه من السابق لأوانه القول على وجه اليقين ما إذا كانت الزيادة فى النشاط الاقتصادى التى شوهدت بين العمال الأكبر سنًا فى أواخر عام 2022 هى بداية الاتجاه، وحث جيريمي هانت وزير المالية البريطاني على إدراج تدابير في ميزانية هذا الشهر لتشجيع عودة المزيد ممن تجاوزوا الخمسين من العمر في سوق العمل خاصة بعد أن حددت وزارة الخزانة وبنك إنجلترا الانخفاض في عدد كبار السن من العمال كعامل رئيسي وراء نقص العمالة.

وفي التقرير، قال معهد الدراسات المالية: "كانت معظم الزيادة في الخمول بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا. توفر البيانات الجديدة مؤشرات أولية على أن الاتجاه قد يتحول - على الرغم من أنه من السابق لأوانه القول على وجه اليقين - من المحتمل أن يعكس الضغوط المالية من أزمة تكلفة المعيشة ".

وفقا لصحيفة الجارديان تُظهر الأرقام الرسمية أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ، كان هناك انتعاش ملحوظ في عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا الذين خرجوا من حالة عدم النشاط والعودة إلى القوى العاملة.

قالت IFS إن هذا هو الحال بشكل خاص للأشخاص الذين توقفوا عن العمل منذ بداية الوباء ، حيث يمثل الأشخاص الذين ظلوا خارج سوق العمل لاقل من 3 سنوات 57% من 197 الف شخص من الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا الذين عادوا للعمل

وأضاف مركز الأبحاث أن انخفاض الخمول بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا يمكن اعتباره دليلًا على أن بعض الأشخاص لم يكونوا بعيدين عن سوق العمل كما كان يعتقد سابقًا.

قال كبير الباحثين الاقتصاديين في IFS: "تشير البيانات الجديدة من نهاية عام 2022 إلى أننا قد نشهد زيادة في عودة كبار السن إلى القوى العاملة ، وقد يتبع ذلك المزيد. إذا استمر "إلغاء التقاعد" ، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغوط على سوق العمل. ولكن إذا كانت العودة ناجمة عن أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، فهي ليست سببًا للاحتفال على نطاق أوسع - إنها استجابة لأن يصبح الناس أكثر فقرًا"

وأضاف "السؤال الأكثر أهمية بعد المدى الفوري هو ما إذا كانت الأفواج المستقبلية ستتبع المجموعات الحديثة في التقاعد مبكرًا. يجب أن تأخذ الميزانية القادمة نظرة واسعة لمشاركة القوى العاملة ، بدلاً من مجرد التركيز على التراجع عما حدث منذ عام 2020. "