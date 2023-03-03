أخبار × 24 ساعة.. التأمينات: 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التضامن: جاهزون لتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة دعم تكافل وكرامة بدءا من 15أبريل
التأمينات: 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسى
النقل: اشتراكات القطار الكهربائى مخفضة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية
نقيب المعلمين يشكر الرئيس السيسى على تحسين أجور العاملين بالدولة
كوكب المشترى يعانق الزهرة فى مشهد بديع بسماء مصر .. صور
وزير الرى يتفقد السد العالى ومحطته الكهربائية
تعليم القاهرة تخاطب الإدارات بشأن حافز المستويات العليا 5%.. اعرف التفاصيل
التعليم: مدارس المتفوقين تساعد على إعداد خريجين قادرين على الابتكار
وزير القوى العاملة يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بمشاركة 40 شركة
وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 13 متدرباً من دول أفريقية بالعاصمة الإدارية
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