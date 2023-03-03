اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. التأمينات: 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات

الجمعة، 03 مارس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التأمينات: 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التضامن: جاهزون لتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة دعم تكافل وكرامة بدءا من 15أبريل

التأمينات: 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسى
النقل: اشتراكات القطار الكهربائى مخفضة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية
نقيب المعلمين يشكر الرئيس السيسى على تحسين أجور العاملين بالدولة
كوكب المشترى يعانق الزهرة فى مشهد بديع بسماء مصر .. صور
وزير الرى يتفقد السد العالى ومحطته الكهربائية
تعليم القاهرة تخاطب الإدارات بشأن حافز المستويات العليا 5%.. اعرف التفاصيل
التعليم: مدارس المتفوقين تساعد على إعداد خريجين قادرين على الابتكار

 


الرى

الصحه

الكهرباء

التضامن

القوى العامله

التربيه والتعليم

التعليم العالى



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