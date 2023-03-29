49.4 مليون جنيه إيرادات دور المسارح العامة بمصر عام 2021

كتب: مدحت عادل

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بعدد المسارح والعروض والإيرادات المحققة في عام 2021.

وجاءت أهم تلك المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ إجمالى إيرادات دور المسارح العامة 49.4 مليـون جنيها عام 2021، مقابل 26 مليون جنيها عام 2020 وبزيادة بلغت 87.2٪.

بلغ عدد الفرق المسرحية الوطنية 73 فرقة عام 2021، مقابل 72 فرقة عام 2020 بزيادة 1.4٪.

بلغ عدد المسارح 41 مـسرحاً عام 2021، مقابل 40 مسرحاً عام 2020 بزيادة 2.5٪.

بلغ عدد المشاهدين 546 ألف مشاهـد عام 2021، مقابل 289 ألف مشاهد عام 2020 بزيادة 88.9٪.

بلغ عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 2430 عرضا عام 2021، مقابل 1754 عرضا عام 2020، بزيادة 38.5٪.

بلغ عدد المشاهدين الفرق المسرحية 314 ألف مشاهد عام 2021، مقابل 261 ألف مشاهد عام 2020، بزيادة 20.3٪.

بلغ عدد الفرق الأجنبية 38 فرقة عام 2021، مقابل 20 فرقة عام 2020، بزيادة 90٪، بينما بلغ عدد العروض 99 عرضا عام 2021.