وأوضح الذبياني، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أن الإدارة، التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين، تعمل على تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام عبر مسارات متعددة وبرامج متنوعة تحقيقاً لقوله تعالى: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا).

وأضاف أن عدد ساعات الإقراء بلغت 11,253 ساعة إقرائية، مؤكدًا أن هذه البرامج والأنشطة تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين وقاصديهما، وما توليه من اهتمام بالغ في خدمة كتاب الله تعالى، والدور المتميز الذي تقوم به "رئاسة شؤون الحرمين" في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

