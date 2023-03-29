نجاح كبير لإعلان مدينتى للهضبة عمرو دياب (فيديو)

حققت أغنية "تعالى" للنجم عمرو دياب نجاحاً كبيراً منذ طرحها فى اعلان مدينتي بشهر رمضان المبارك . وقدم الهضبة عمرو دياب أغنية "تعالى" بعد النجاح الهائل الذي حققه بأغنية شكرًا من هنا لـ بكرة لإحدى شركات الاتصالات.









وبعد طرح الإعلان بساعات تصدر تريند موقع تويتر، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الإعلان بشكر كبير، كما تخطى حاجز الـ8 ملايين مشاهدة منذ طرحه على فيس بوك ويوتيوب.





وأشاد الجمهور العريض للهضبة عمرو دياب ورواد السوشيال ميديا بأغنية "تعالى مدينتى"، كما اشادوا بجودة الاعلان وما تضمنه من استعراضات فنية مبهجة ومناظر من أرض الواقع لاهم معالم مدينتي مثل الأوبن آير مول ونادي مدينتي وغيرها.

ويعد اعلان عمرو دياب هو الثاني لمجموعة طلعت مصطفى خلال شهر رمضان المبارك، بعد الإعلان الاول للنجم كريم عبد العزيز، بهدف الترويج للمشروعات العمرانية للمجموعة، أبرزها مدينتي ومشروع مدينة " نور " ، اول مدينة ذكية خضراء أمام العاصمة الإدارية الجديدة.