اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 06:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نجاح كبير لإعلان مدينتى للهضبة عمرو دياب (فيديو)

الأربعاء، 29 مارس 2023 04:36 م
نجاح كبير لإعلان مدينتى للهضبة عمرو دياب (فيديو) إعلان مدينتى للهضبة عمرو دياب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حققت أغنية "تعالى" للنجم عمرو دياب نجاحاً كبيراً منذ طرحها فى اعلان مدينتي بشهر رمضان المبارك . وقدم الهضبة عمرو دياب أغنية "تعالى" بعد النجاح الهائل الذي حققه بأغنية شكرًا من هنا لـ بكرة لإحدى شركات الاتصالات.

 
وبعد طرح الإعلان بساعات تصدر تريند موقع تويتر، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الإعلان بشكر كبير، كما تخطى حاجز الـ8 ملايين مشاهدة منذ طرحه على فيس بوك ويوتيوب.

1b42aac5-6dd7-4f92-a8e3-8d3f0a84be02
 
وأشاد الجمهور العريض للهضبة عمرو دياب ورواد السوشيال ميديا بأغنية "تعالى مدينتى"، كما اشادوا بجودة الاعلان وما تضمنه من استعراضات فنية مبهجة ومناظر من أرض الواقع لاهم معالم مدينتي مثل الأوبن آير مول ونادي مدينتي وغيرها.

292c32e7-e096-46df-953d-1e0927d4f149
 
ويعد اعلان عمرو دياب هو الثاني لمجموعة طلعت مصطفى خلال شهر رمضان المبارك، بعد الإعلان الاول للنجم كريم عبد العزيز، بهدف الترويج للمشروعات العمرانية للمجموعة، أبرزها مدينتي ومشروع مدينة " نور " ، اول مدينة ذكية خضراء أمام العاصمة الإدارية الجديدة.
 
88832b2d-a880-497a-8fe6-6445595daaca

 


طلعت مصطفى

مدينتي

عمرو دياب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة