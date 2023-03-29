مركز المحلة بالغربية يزيل 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء

تمكنت الحملات من إزالة 6 حالات تعد لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى صفط تراب والعامرية والشهيدي والمعتمدية .

حيث تم تنفيذ إزالة مباني بالبلوك، على مساحة 18 سهم ، بنطاق وحدة صفط تراب .

وإزالة سور بالطوب الاحمر وأعمدة خرسانية ، بطول30 متر ، بقرية الشهيدي.

كما تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعد بقرية دنوشر وعزبة راتب بنطاق وحدة العامرية، عبارة عن أعمده حديدية وجبالون و مباني من البلوك ، على مساحة 1قيراط و19 سهم .

وردم حفر قواعد ليلاً ، داخل الحيز العمراني ، على مساحة 1 قيراط بقرية المعتمدية .

وأشار رئيس المدينة، على تواصل إزالة كافة التعديات ومخالفات البناء ؛ للقضاء على مظاهر البناء العشوائى وتطبيق القانون تجاه المخالفين.