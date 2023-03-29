مركز المحلة بالغربية يزيل 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء

تابع اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع اللواء اسامة أبو فرد مساعد مدير امن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.
تمكنت الحملات من إزالة 6 حالات تعد لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى صفط تراب والعامرية والشهيدي والمعتمدية .
حيث تم تنفيذ إزالة مباني بالبلوك، على مساحة 18 سهم ، بنطاق وحدة صفط تراب .
وإزالة سور بالطوب الاحمر وأعمدة خرسانية ، بطول30 متر ، بقرية الشهيدي.
كما تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعد بقرية دنوشر وعزبة راتب بنطاق وحدة العامرية، عبارة عن أعمده حديدية وجبالون و مباني من البلوك ، على مساحة 1قيراط و19 سهم .
وردم حفر قواعد ليلاً ، داخل الحيز العمراني ، على مساحة 1 قيراط بقرية المعتمدية .
وأشار رئيس المدينة، على تواصل إزالة كافة التعديات ومخالفات البناء ؛ للقضاء على مظاهر البناء العشوائى وتطبيق القانون تجاه المخالفين.
وشدد رئيس المدينة، بضرورة عدم التهاون بإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء، والتصدي بكل حسم ؛ للقضاء على مظاهر البناء العشوائى وتطبيق القانون تجاه المخالفين.
وأشار رئيس المدينة، على تواصل إزالة كافة التعديات ومخالفات البناء، والتصدي بكل حسم؛ للقضاء على مظاهر البناء العشوائى وتطبيق القانون تجاه المخالفين.
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