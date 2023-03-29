محكمة باكستانية تصدر مذكرة ضبط بحق رئيس الوزراء السابق

وكالات

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية قضية "التهديد" بحق قاضية في إحدى المحاكم الجنائية.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن "المحكمة أصدرت قرارها بسبب تكرار تغيب عمران خان عن حضور جلسة المحاكمة"، مشيرةً إلى أن القرار جاء بعد رفض التماس قدّمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفه بـ"تهديدات على حياته".

وطالبت المحكمة بتوقيف عمران خان ومثوله أمامها في 18 أبريل المقبل.