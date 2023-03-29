محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة التراويح بمسجد المجاهدين بالخارجة ويلتقي بأهالي الحى.. صور

كما وجه بقيام مديرية الأوقاف بفرش مصلى السيدات الملحقة بالمسجد، وحظر إلقاء القمامة بالكتلة السكنية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وناقش العديد من مطالب المواطنين الفردية ووجه الجهات المختصة بالاستجابة لتلك المطالب وذلك ضمن جهود المحافظ لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين من خلال مشاركتهم صلاة التراويح والالتقاء بهم فى جلسات مفتوحة عقب الانتهاء من الصلاة.

كما شارك محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الطلاب والطالبات المغتربين بمقر بيوت الطلبة، الإفطار الرمضاني، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب أداء الصلاة، التقى المحافظ الطلاب واستمع لمطالبهم موجهًا بتشغيل خط تجريبي لسيارات الأجرة من الشعلة إلى السبط البحري، للتيسير على المواطنين.

كما شهد استعرض تدريب الأطفال علي رياضة التزلج (الباتيناج)، ووجه بتوفير أحذية ومعدات الرياضة للأطفال بمركز حسن حلمي وبيوت الطلبة وتوفير كافة وسائل الحماية للأطفال.